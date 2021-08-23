Ералиев ворвался в игру. Чего ждать на профи-ринге от чемпиона мира из Казахстана?

Казахстанец Кайрат Ералиев с победы дебютировал на профессиональном ринге. Чемпион мира уверенно разобрался с Бахытом Абдурахимовым из Узбекистана, продлив его серию проигрышей до восьми. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Дебют Ералиеа стал одним из важных событий в мире казахстанского профи-бокса в этом году. Победитель чемпионата мира-2017 (Гамбург) некоторое время отсутствовал на спортивном радаре, выпав из соревновательного ритма.

И за этот период успел подготовиться к старту в качестве профи-боксера. Сделал он это в Караганде, где в минувшие выходные состоялся насыщенный вечер бокса. Соперником же выступил опытный узбекский профи Бахыт Абдурахимов.

В Казахстан оппонент приехал без куража. До встречи с Ералиевым Бахыт успел проиграть семь раз подряд. И черная полоса у Абдурахимова затянулась. Ему нужна была реабилитация. Особенно для эмоционального состояния.

Дебютант в свою очередь должен был громко и уверенно ворваться в профессиональный бокс. Качественно перенести свои заслуги и лучшие качества. Взять нужный темп и пройти экстерном путь до титулов - времени на раскачку у него особо нет.

В дебютном поединке Ералиев не отдал сопернику ни одного раунда. Все четыре трехминутки остались за ним. И это вполне очевидное решение судей. Казахстанский боксер контролировал встречу. Отлично работал джебом, подключая мощные апперкоты.

Да, не все удавалось. Также наблюдался легкий хаос в действиях. Не все атаки проходили, а часть ударов получилась в воздух. Однако это был его дебют. И вполне объяснима суета и помарки. Нет еще нужного чувства ринга, дистанции.

При этом здорово прослеживалась та база, которая у него заложена в период яркой любительской карьеры. Здесь и техника, и взрывные действия в нужный момент. Также Ералиев хорошо поработал над арсеналом. Плюс физические показатели на уровне.

Это только начало. При грамотной работе тренера он отшлифует все компоненты. Через несколько боев будет совершенно другой Ералиев.

Чего ждать от чемпиона мира? Боев в США. Вряд ли он стартовал в профи только для того, чтобы драться чисто на локальном уровне. Наверняка его амбиции намного выше. Он сделал уверенный шаг, который может обернуться большими победами в будущем.

Может, уже в следующем году Кайрат переберется в США. В 2021-м же он наверняка проведет еще около двух поединков. Закрепит стартовый успех, обретет нужную уверенность. А главное - определится с вектором развития дальнейшей карьеры.

Важно не упускать возможности и время. Но и бросаться сразу в огонь не стоит. Адаптация - дело тонкое, требующее грамотного подхода. Надеемся, что его команда предусмотрела все острые подводные камни и качественно выведет Ералиева на высокий уровень. Пошуметь на профи-ринге он точно сможет.

Ждем его следующего поединка.

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