Энтони Джошуа официально получил бой после поражения от Усика

Экс-чемпион мира, выступающий в тяжелом весе британец Энтони Джошуа официально получил следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на промоутерскую компанию Matchroom.

1 апреля Джошуа встретится с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 КО). Поединок пройдет на арене The O2 в Лондоне (Великобритания).

Напомним, что Джошуа в последнем бою в августе проиграл украинцу Александру Усику. 33‑летний британец на профессиональном ринге одержал 24 победы (22 - нокаутом) и потерпел три поражения.

Что касается Франклина, то 29-летний боксер в конце ноября 2022 года в поединке с британцем Диллианом Уайтом, который состоялся на арене "Уэмбли" в Лондоне потерпел первое поражение в карьере.

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