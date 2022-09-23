Эксперты не впечатлились победой "Канело" над Головкиным

Спортивный портал ESPN опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сауль "Канело" Альварес, несмотря на победу в трилогии над казахстанцем Геннадием Головкиным, не впечатлил экспертов авторитетного спортивного сайта и остался на пятом месте.

Отметим, что каждый из 19 экспертов составляет свой топ-10 боксеров. Никто из них не поставил "Канело" на первое место.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд;

2. Наоя Иноуэ;

3. Эррол Спенс;

4. Александр Усик;

5. Канело Альварес;

6. Тайсон Фьюри;

7. Артур Бетербиев;

8. Дмитрий Бивол;

9. Шакур Стивенсон;

10. Василий Ломаченко.

Отметим, что Альварес по итогам боя с GGG защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

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