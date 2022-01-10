Эксперт назвал победителя в двух боях Головкин - "Канело" и высказался о трилогии

Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) может провести третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), считает комментатор и эксперт бокса Макс Келлерман.

По его мнению, в двух предыдущих поединках они не выявили явного победителя. "Что должно произойти, чтобы третий бой состоялся? Думаю, Головкин должен получить хорошее финансовое предложение, ведь он большая звезда. Думаю, он заслуживает 40 процентов призового фонда или даже больше. С момента их последней схватки "Канело" выдал просто невероятный забег. Но я считаю, что именно ему больше всего нужен третий бой. Во-первых, это самый большой поединок для обоих в финансовом плане. Во-вторых, у них осталось незаконченное дело. Ведь они провели 24 раунда, а явного победителя так и не определили. Поэтому мне кажется, что этот бой важен прежде всего для наследия "Канело", - отметил он.

Келлерман подчеркнул, что сейчас Головкин в этом противостоянии является андердогом. "Мы стали свидетелями потрясающего третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. И мы должны извлечь урок. Если оба являются великими воинами, если между бойцами настоящая вражда, то не стоит списывать андердога со счетов. На всякий случай скажу, что, как по мне, Головкин в первом бою побил "Канело". Но я не считаю ничью ограблением. Много близких раундов. Так что вы могли увидеть там и 8-4 в пользу Геннадия, и 6-6. А во втором поединке уже "Канело" был сильнее. Он победил по делу", - добавил эксперт.

Он также объяснил, почему не состоялся третий бой. "Полагаю, что в том числе и по той причине, что у "Канело" был крутой забег, а уровень оппозиции у Головкина был не очень солидный. Это важно понимать. Ситуация сейчас совсем другая. Сейчас "Канело" на вершине бокса. Сейчас он на первой позиции в Р4Р. Сейчас он диктует свои условия", - резюмировал Келлерман.