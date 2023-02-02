Экс-промоутер "Канело" хочет устроить бой Головкина с другим мексиканцем

Оскар Де Ла Хойя, бывший промоутер Сауля "Канело" Альвареса, ныне представляющий дела Хайме Мунгии, хочет организовать бой с Геннадием Головкиным и для этого своего мексиканского подопечного.

По его словам, он уже связался с командой GGG.

"Есть большая вероятность, что бой Хайме Мунгим и GGG состоится. Я думаю, что оба парня должны каким-то образом проявить себя. Я думаю, что этот бой был бы идеальным. Этот тот бой, который нужно сделать. Мы уже связались с людьми GGG. Я твердо уверен, что Хайме Мунгия готов ко всему.

Это моя цель на 2023 год - сделать Хайме Мунгию лучшим бойцом из возможных и привести его к титулу чемпиона мира. Но прежде всего я хочу, чтобы он сразился с Triple G", - сказал Де Ла Хойя в интервью на DAZN Boxing Show.

Напомним, что Мунгия появился в числе потенциальных соперников GGG еще в 2018 году, когда ему был 21 год, тогда Атлетическая комиссия штата Невада, опасаясь за мексиканца, не санкционировала этот бой. С тех пор его стабильно называют в числе тех, с кем интересно увидеть Головкина в ринге.

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