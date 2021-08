Экс-претендент вылетел с ринга, вернулся и нокаутировал соперника

Курьезный инцидент произошел в поединке в Мексике, в котором встречались 39-летний американский супертяж Эрик Молина (28-7, 19 КО) и 44-летний местный боксер Алехандро де ла Торре (2-11, 2 КО).

Во втором раунде андердог бросился на оппонента, и оба повисли на канатах, которые выдержали боксеров. В итоге соперники вывалились за ринг.

Спустя два часа организаторы устранили проблему, и бой продолжился. В этом же втором раунде Молина добился досрочной победы.

Американец прокомментировал эпизод: "Мою жопу спасло то, что я приземлился на этот стол. Иначе все всенепременно закончилось бы какой-то жуткой травмой. Рад, что все обошлось легким испугом. Рад, что мы оба не пострадали. Вот такое вот мексиканское безумие".

Добавим, что Молина дважды претендовал на чемпионский титул, но оба раза неудачно - досрочно проигрывал британцу Энтони Джошуа и американцу Деонтею Уайлдеру.

CRAZY scene last night in Matamoros, Mexico as 44yr old heavyweight Alejandro de la Torre (2-11) rams 39yr old Eric "Little Drummer Boy" Molina (28-7) through the ropes in the 2nd!



After a 2 hour delay - Molina got the victory



Thanks to @BigT7457 & Boxing King Media! pic.twitter.com/cfWJoF9DYv