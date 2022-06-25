Экс-чемпион UFC отреагировал на подготовку Головкина к трилогии с "Канело"

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян из России отреагировал фотографии Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с тренировки перед третьем боем с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ян оставил комментарий в виде трех эмодзи под публикацией казахстанца в Instagram Головкина.

Головкин показал подготовку к третьему бою с "Канело"

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Напомним, их два предыдущих поединка также прошли в Лас-Вегасе - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл "Канело".

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