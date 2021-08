Экс-чемпион мира ярко нокаутировал соперника и стал главной звездой вечера бокса

Экс-чемпион мира американский боец легчайшего веса (до 53,5 килограмма) Роши Уоррен (19-3, 5 KO) неожиданно ярко нокаутировал соотечественника Дэмьена Васкеса (16-3-1, 8 KO) и стал главной звездой вечера от Premier Boxing Champions, сообщает vRINGe.com.

Во втором раунде он пробил левым хуком, и Васкес принялся танцевать от удивления. Рефери на всякий случай остановил бой - андердог уже и до этого побывал на канвасе.

.@RauSheeWarren brought his power 💪🔥



He earns the 2nd round KO over Vazquez.#WarrenVazquez #RigondeauxCasimero pic.twitter.com/1osgu8hPfU