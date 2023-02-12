Экс-чемпион мира возобновил карьеру и нанес сопернику 35-е поражение в профи

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) возобновил карьеру после почти трехлетнего простоя вне ринга и провел бой против мексиканского боксера Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся в Помоне (штат Калифорния, США) и продлился все шесть раундов, по итогам которых украинец победил единогласным судейским решением (60-54 трижды).

Ранее 35-летний Гвоздик так объяснил свое решение вернуться на ринг: "Поддерживал себя в форме, посещая зал. Также время от времени проводил спарринги, я понял, что снова стал "голодным". Так почему бы не вернуться?".

Отметим, что Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC в период 2018-2019 годов.

33-летний Обандо никогда не заботился о своем послужном списке, для него это поражение стало 35-м на профи-ринге.

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