Экс-чемпион мира рассказал о срыве боя в андеркарте Головкин - "Канело"

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO), собравшийся возобновить профессиональную карьеру, рассказал о том, что у него сорвался бой в андеркарте поединка Головкин - "Канело", сообщает Sport.24tv.ua. Он назвал новые сроки следующего боя.

- Вы анонсировали, что ваше сражение может состояться в ноябре, но ни точной даты, ни соперника, ни места боя не сообщали. Есть ли какая-нибудь актуальная информация?

- Нету. Совершенно! Нет даже дат. Я готовлюсь. Сначала мы говорили даже о том, чтобы боксировать в андеркарте "Канело" – Головкин 17 сентября. Но не сложилось. Потом вероятная дата была 22 октября, которая до сих пор остается вероятной, но я уже в это не очень верю. Поэтому фокусируюсь, пожалуй, на ноябрь.

Гвоздик, являющийся экс-чемпионом WBC в полутяжелой весовой категории, практически завершивший карьеру, не боксировал с октября 2019 года, когда досрочно уступил Артуру Бетербиеву.

Напомним, трилогия между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) прошла 18 сентября в Лас-Вегасе. Бой завершился победой мексиканца единогласным решением судей.

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