Экс-чемпион мира предрек "Канело" победу в реванше над Биволом

Бывший чемпион мира и действующий обозреватель бокса Тони Беллью не сомневается в том, что абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) в поединке-реванше выиграет у чемпиона WBA Super - российского полутяжа Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), сообщает vRINGe.com.

Эксперт удивлен победой Бивола: "Да что вы мне говорите. Никто не думал, что это возможно. Неважно, что сейчас говорят люди. А если кто-то реально ставил на Дмитрия, то пускай докажет - давайте скрин вашей ставки в студию. Я не скрываю, что не верил в этот вариант. И не поверил бы ни за что. Честно? Никогда и ничего особенного в нем не видел. Он никогда не показывал и близко того, что выдал в бою с "Канело". Он провел конкурентный бой с Крэйгом Ричардсом. Какой "Канело"? - заявил Беллью.

До боя с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) я задавался вопросом: "Как Альварес собирается его побить? За счет чего? Ведь нет в мире панчера жестче". Но "Канело" выдержал лучшие удары Головкина. Он выдержал прямое попадание в челюсть. Потом я подумал: "Ну Ок. Это было в среднем весе. А вот от полутяжа Сергея Ковалева ты точно улетишь в нокдаун". Но тот даже ни разу и не потряс "Канело". А в конце поединка он еще и удосрочил россиянина", - вспоминает Беллью.

Британец полагает, что в реванше "Канело" расставит все точки над "i": "Увидим. Не знаю наверняка. Но думаю, что Альваресу хочется провести реванш. Вопрос в том, нужен ли он ему? Он, конечно же, захочет убедить всех, что они неправы. Но стоит ли игра свеч? Не думаю, что это поражение как-то отразится на его резюме. У него и так невероятное наследие. Но я уверен, что если он все же пойдет на это, то побьет Бивола в реванше. Если честно, я уверен, что так он и сделает. Учитывая увиденное ранее, я по-прежнему считаю, что то была просто не его ночь. Такое случается даже с величайшими", - заключил он.

Напомним, 17 сентября "Канело" и Головкин проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

