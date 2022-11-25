Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет

Бывший чемпион мира по боксу мексиканец Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет. Об этом у себя в соцсетях сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

"Мойзес Фуэнтес уже покоится с миром. Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям и наша признательность его жене за ее самоотверженность", - написал Сулейман в Twitter.

Фуэнтес боксировал в наилегчайшем весе и одержал на профессиональном ринге 25 побед (14 из них нокаутом) при семи поражениях и одной ничьей. В 2011 году завоевал титул чемпиона WBO, победив соотечественника Рауля Гарсию.

В октябре 2021-го Фуэнтес потерпел поражение нокаутом в шестом раунде от другого мексиканца Давида Куэльяра. После боя у него в мозгу образовался тромб, боксер был введен в кому, перенес операцию, но, увы...

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