Экс-чемпион мира по боксу обвиняется в домашнем насилии

Джулия Лемус, предыдущая подруга Энди Руиса, бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях, с мексиканскими корнями обвинила его в насилии в отношении нее и их детей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает TMZ Sports, 6 апреля Лемус подала в суд Сан-Диего иск на основании предполагаемого сексуального, физического и морального насилия. Пара находилась в отношениях с 2015 по 2022 год. Лемус также утверждает, что Руис жестоко обращался с их двумя детьми, при этом злоупотребляя алкоголем и наркотиками.

Известно, что спортсмен настоятельно отрицает все обвинения и утверждает, что источником агрессивного поведения была именно Лемус.

В настоящее время Руису временно запрещено приближаться к своей бывшей партнерше ближе, чем на сто метров.

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