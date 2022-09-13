Экс-чемпион мира назвал исход трилогии Головкин - "Канело"

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Кирилл Релих высказался о фаворите трилогии между Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Fightnews.info. Он назвал возраст GGG, которому 40 лет, основным фактором в исходе боя.

"Я думаю, будет отличный бой. Но, может быть, конкурентным он будет в первой половине. Я считаю, что Гена на вытянет темп. Все-таки ему 40 лет. Никакой предвзятости, но "Канело" сейчас будет посильнее.

Есть такой момент, что "Канело" захочется завершить бой досрочно, но это может сыграть злую шутку, потому что у Гены огромная любительская школа. Зависит от того, как кто будет готов, как начнет работать Альварес. Понятно, что он будет действовать агрессивно, первым номером, но не забывайте, что Гена может ударить, встретить. Так что это будет интересный бой. Мне кажется, все будет зависеть от того, кто лучше готов физически", - сказал Кирилл Релих в интервью ютуб-каналу "Бокс. Обзоры от Дмитрия".

Напомним, что трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, где они встречались в 2017 и 2018 годах: первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл Альварес.

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