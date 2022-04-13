Экс-чемпион по боксу угодил в скандал с несовершеннолетней. Подробности

Экс-чемпион мира из США Джозеф Диас (32-2-1, 15 КО) обвиняется в попытке склонить несовершеннолетнюю девушку к половому акту. 29-летний боксер использовал для этого соцсети и электронную почту, сообщает vRINGe.com.

По данным источника, предполагаемый инцидент произошел осенью 2020 года. Боксер отправил жертве свои фотографии интимного характера. Девушке на тот момент было 17 лет, а Диасу - 28. Она утверждает, что спортсмен пытался склонить ее к половому акту.

Отмечается, что девушка готова принять от Диаса 150 тысяч долларов в качестве компенсации. Сам боксер, который ранее встречался со старшей сестрой предполагаемой жертвы, так отреагировал в своих соцсетях на это: "Кааааааааак же отчаянно они нуждаются в дееееенюжке".

По словам отца боксера, Диас накануне произошедшего злоупотребил алкоголем и отправил фото случайно. Сам спортсмен заявил, что его подруга (видимо, та самая старшая сестра жертвы) получила доступ к его телефону и якобы отправила фото обнаженного боксера сестре. По итогам расследования ему не было предъявлено обвинение.

Однако пострадавшая подала гражданский иск. Теперь Диас обязан на него отреагировать. Боксер продолжает настаивать на своей невиновности. Промоутерская компания Golden Boy, которая ведет дела Диаса, комментировать инцидент не спешит.

Последний раз Диас выходил на ринг в декабре 2021 года, уступив в бою за пояс WBC соотечественнику Девину Хэйни. В 2021 году боксер утратил пояс IBF, завершив бой вничью с россиянином Шавкатом Рахимовым. Тогда Диас не уложился в лимит второго полулегкого веса.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира