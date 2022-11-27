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Экс-боксеру "Астана Арланс" вынесли вердикт в бою с Усиком

Экс-боксеру "Астана Арланс" вынесли вердикт в бою с Усиком
©instagram.com/usykaa

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика, поделился своим мнением по поводу возможного поединка украинца с хорватом Филиппом Хрговичем. Башир считает, что этот бой не будет интересен широкой общественности из-за существенной разницы в классе боксеров, сообщает Fightnews.info.

"Если бы у Чжилея был удар и осталось бы больше сил, он бы выиграл у Хрговича. В финальных раундах он замедлился, что стоило ему победы. Поэтому, не думаю, что бой Усика с Хрговичем будет пользоваться спросом. Хорвата сводят в школу и отправят домой", - заявил специалист.

Стоит отметить, что Филипп Хргович является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, которым владеет Усик. При этом в команде украинского боксера считают, что это не должно помешать организации поединка Александра с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, что Хргович известен казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).

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Метки:
Хргович Филип Усик Александр Астана Арланс

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