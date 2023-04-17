Экс-боксер "Астана Арланс" захотел реванша и пригрозил сопернику нокаутом

Хорватский боксер Филип Хргович не прочь провести реванш против китайца Чжана Чжилэя, который в минувшие выходные техническим нокаутом победил в шестом раунде британца Джо Джойса, передают Vesti.kz.

Хргович и Чжилэй встречались в августе прошлого года, хорват победил по очкам (114-113 и 115-112 дважды) и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе.

"Поздравляю Чжилэя с огромной победой прошлой ночью. Он приехал в Лондон и уничтожил Джойса за шесть раундов! Он показал, что он настоящий боец! В мой худший вечер, через несколько месяцев после смерти моего отца, я победил его единогласным решением! Я сделан из другого теста. Отдохни немного, и я дам тебе матч-реванш, но на этот раз я обещаю, что нокаутирую тебя!" - написал Хргович в соцсетях.

Напомним, что Хргович известен казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).

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