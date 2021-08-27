Экс-боксер "Астана Арланс" проведет защиту пояса в супертяжелом весе

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (12-0, 10 КО), выступавший за казахстанский клуб "Астана Арланс" во Всемирной серии бокса, вернется на ринг 10 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он проведет бой в рамках вечера бокса в Клагенфурте (Австрия). Соперником Хрговича станет нокаутер из Черногории Марко Радоньич. В этом поединке он будет защищать пояс IBF International.

Напомним, что Хргович дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) в составе "Астана Арланс", он также получил в казахстанском клубе путевку на Олимпиаду-2016, где завоевал бронзу.

Чемпионом IBF в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

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