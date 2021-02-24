Экс-боксер "Астана Арланс" проведет поединок за статус обязательного претендента на чемпионский бой с Джошуа

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (12-0, 10 КО), выступавший за казахстанский клуб "Астана Арланс" во Всемирной серии бокса, поборется за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, сообщают Vesti.kz.

Соперником 28-летнего спортсмена станет 32-летний американец Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО).

Изначально Международная боксерская федерация (IBF) назначила представителю США бой против его соотечественника 34-летнего Чарльза Мартина (28-2-1, 25 КО), но тот отказался от поединка.

"В IBF заказали элиминатор меня против Чарльза Мартина, но он отказался. Остается только бой против Хрговича. Я ждал этого", - написал Хантер в твиттере

IBF ordered Me vs Charles Martin eliminator and he pulled out. That leaves Me vs Hrgovic. Been waiting for this. #BOUNTY — Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) February 23, 2021

Напомним, что Хргович дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) в составе "Астана Арланс", он также завоевал в казахстанском клубе путевку на Олимпиаду-2016, где завоевал "бронзу".

Отметим, что чемпионом IBF в тяжелом весе является британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

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