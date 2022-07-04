Дычко и другие казахстанцы узнали позиции в рейтинге WBA

Супертяж Иван Дычко (12-0, 11 KO) и другие казахстанцы узнали свои позиции в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дычко после победы над Кевином Эспиндолой вошел в топ-15 супертяжелого веса и занимает 15-е место. Другой казахстанец Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) в этом же весе занимает восьмую позицию.

Во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО) улучшил свое положение, поднявшись с 12-го места на 11-е. Другой казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) лидирует в этом весе.

Во втором полулегком весе (до 59 килограммов) Султан Заурбек (13-0, 9 КО) опустился с девятой строчки на десятую.

Наконец во втором легчайшем весе казахстанец Евгений Павлов (6-0, 4 КО) вошел в топ-15 и занял шестое место.

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