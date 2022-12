Двумя нокдаунами и неожиданным исходом закончился бой Де Ла Хойи

Мексиканский боксер легкого веса Диего Де Ла Хойя (24-1, 11 КО) победил соотечественника Хосе Гонсалеса (23-11-1, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Их поединок стал со-главным событием вечера бокса в Commerce Casino в Коммерсе (штат Калифорния, США).

Уже в третьем раунде Де Ла Хойя отправил соперника в нокдаун. В пятой трехминутке Гонсалес во второй раз побывал на канвасе.

Jose Gonzalez DROPPED in RD 3️⃣ By DIEGO DE LA HOYA #CurielSolomon | LIVE on @DAZNboxing pic.twitter.com/zSbfCCt6nh

🚨Action PACKED FIGHT🚨 between Diego De La Hoya and Jose Gonzalez in RD 5 #CurielSolomon | LIVE on @DAZNboxing pic.twitter.com/cCQJh2mPy3