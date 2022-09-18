Двукратный олимпийский чемпион оценил состояние Головкина после боя с "Канело"

Победа Сауля Альвареса над Геннадием Головкиным в третьем бою оказалась предсказуемой для двукратного олимпийского чемпиона по боксу Алексея Тищенко. Кроме того, он высказался о дальнейшем будущем казахстанца.

"В принципе, я предполагал, что Альварес, скорее всего, выиграет. Если честно, я ожидал от Геннадия большей активности. Не сказать, что Головкин пропускал много ударов. Он практически ничего не пропускал. Но с его стороны было мало комбинаций, мало атак, мало выброшенных ударов. Я не увидел у него какого-то большого желания победить в этом бою, к сожалению. Я бы точно отдал Альваресу восемь раундов.

Что касается его ухода из бокса, то это его дело. Все от него зависит, как он себя чувствует и какая у него физическая форма. Если у него хорошие кондиции, то зачем уходить? Мне кажется, что с точки зрения физики еще можно выступать. С точки зрения мотивации, должно присутствовать его внутреннее желание", - отметил Тищенко в интервью "Чемпионату".

Напомним, сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе состоялся третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Поединок завершился победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

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