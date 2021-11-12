"Два олимпийца, два чемпиона мира". Стангрит - о статусе объединительного боя Головкин - Мурата

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит оценил статус предстоящего объединительного боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, любителей бокса ожидает отличное событие.

"Это просто отличный бой. Два олимпийца, два чемпиона мира встретятся в объединительном бою. Плюс ко всему, Геннадий едет в гости к сопернику.

И ничего плохого в том, что GGG летит в Токио, нет. Японцы умеют создавать крутую атмосферу", - подчеркнул Стангрит.

Добавим, что поединок состоится 29 декабря в Токио.