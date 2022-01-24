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Дрался в кроссовках с Поветкиным и сражался с Уайлдером. Кто выйдет против казахстанца в титульном бою

Дрался в кроссовках с Поветкиным и сражался с Уайлдером. Кто выйдет против казахстанца в титульном бою
©PBC
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанец Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) свой следующий бой проведет против очень интересного персонажа с очень богатой историей. За свою карьеру он успел перед поединком остаться без специальной обуви, а также сразиться со зверем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Подробнее - в материале Vesti.kz.

19 февраля в Гамбурге (Германия) Кособуцкий выйдет на ринг против серьезного, известного и заряженного француза Йохана Дюопа (39-6, 26 КО). Поединок рассчитан на десять раундов, а на кону будет стоять пояс WBC International.

Дюопа - персонаж крайне интересный. На его счету поединки со многими известными боксерами, среди которых великий и ужасный Деонтей Уайлдер. Француз сражался с ним до последнего. Смог дожить до 11-го раунда, уступив в итоге техническим нокаутом.

Также он совершил поездку в Россию. Александр Поветкин должен был драться с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако в пробе россиянина нашли запрещенный препарат остарин - канадец отказался выходить на ринг.

В итоге Йохан вызвался заменить Стиверна. На этот бой он вышел в обычных кроссовках. По прилете в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге обнаружилось, что его багаж был утерян. В сжатые сроки ему не смогли приобрести специальную обувь нужного размера.

Поветкин особо с гостем не церемонился. Он практически сразу же принялся наращивать преимущество. В четвертом раунде французский боксер пропустил сильный удар, но смог выстоять. Правда, в шестом все было закончено - два боковых уложили Дюопа на настил ринга.

Тем не менее были в его истории и сенсации. Наиболее ярким примером служит его победа над именитым финном Робертом Хелеунисом. Последний был на момент встречи с французом непобежденным. Между собой они разыгрывали титул WBC Silver.

Дюопа был андердогом. Только вот на поединок он вышел не проигрывать. Йохан смог одержать досрочную победу в шестом раунде, тем самым удивив мир профессионального бокса. В 2020 году он встретился с соотечественником Тони Йоко, который в Рио смог выиграть золотую медаль Олимпийских игр-2016. Молодой тяжеловес уничтожил Дюопа уже в первом раунде.

На данный момент оппоненту Кособуцкого уже 40 лет. Его карьера близится к закату. Однако силы еще его не покинули. С Жаном он точно будет драться до последнего. И станет промежуточным экзаменом для казахстанского боксера.

Напомним, Жан последний раз боксировал в ноябре прошлого года и нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО), завоевав тот самый титул WBC International Silver.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан Поветкин Александр Уайлдер Деонтей

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