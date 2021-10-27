Джошуа назвал свою главную ошибку в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал о своей ошибке в поединке с украинским боксером Александром Усиком, сообщает "Чемпионат".

"Самым очевидным в первом бою было выйти на ринг и использовать свои природные способности. Но спустя некоторое время я решил, что хочу отказаться от того, что я могу делать другие вещи, и улучшить определенные области, в которых я был слабее. Это нельзя назвать потерянным временем, я смог узнать важные вещи, включая важность джеба, финтов, разницу между атакой и контратакой. Я раскрыл себя в боксерской науке.

Но бой с Усиком показал, что поединки создают стили, а я выбрал в этом бою неправильный. Нельзя сказать, что в следующий раз я пойду на Усика и буду драться как сумасшедший, но у меня есть сильные стороны, которые доставят ему и многим другим много проблем. У меня есть только один план на реванш - война. Я выйду на ринг и сделаю этому парню очень больно", - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Напомним, поединок Джошуа и Усика завершился уверенной победой Александра судейским решением. Благодаря этой победе Усик завоевал титулы WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.