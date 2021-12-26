Джошуа до сих пор зол из-за поражения Усику

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что его подопечный, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, по-прежнему настроен получить реванш с Александром Усиком, передает "Чемпионат". Он отметил, что британец хочет стать трехкратным чемпионом мира.

"Энтони по-прежнему сфокусирован на реванше с Усиком. Он до сих пор зол из-за того боя, потому что не любит проигрывать. Он разочарован тем поражением. Он хочет стать трёхкратным чемпионом мира. Я убежден, что он побьет Александра Усика", - сказал Хирн.

Напомним, Джошуа и Усик провели бой в сентябре 2021 года, тогда украинец победил и отобрал у соперника сразу три титула. По контракту Усик обязан дать реванш Джошуа, но в СМИ появлялась информация, что Энтони может позволить Усику провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.