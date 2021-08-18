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Дэвид Хэй высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко

Дэвид Хэй высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко
Фото: Reuters©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй высказался о возможном реванше с украинцем Владимиром Кличко, передает "Чемпионат". Он отметил, что в настоящее время этот бой уже едва ли возможен. 

"Я действительно хотел подраться с Кличко много лет тому назад, когда смог бы сделать все, чтобы победить Владимира. Он выглядел действительно здорово в своем последнем бою с Энтони Джошуа. Он создал ему такие же проблемы, как и все остальные, за исключением Энди Руиса. Но мне кажется, на тот момент ему было 42 года. Владимир следит за собой, как и я. Признаюсь, я никогда не видел его в плохой форме.

Не думаю, что реванш с Владимиром будет возможен. У нас было наше время. Я бы очень хотел провести реванш в былые дни, но думаю, эти времена уже в прошлом", - сказал боксер.

Напомним, Кличко и Хэй встречались в 2011 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал украинец. 

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Метки:
Кличко Владимир Профессиональный бокс

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