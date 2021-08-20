Деревянченко и Мунгия проведут бой за право претендовать на титул чемпиона мира в весе Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) решил выявить претендента на пояс чемпиона в среднем весе, который принадлежит Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО). Об этом в своей колонке на ESPN сообщил известный инсайдер Майк Коппинджер.

Право драться с американцем получит победитель поединка Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) - Хайме Мунгия (37-0, 30 КО). Если команды боксеров не договорятся до 17 сентября, будут объявлены торги.

Интересно, что Деревянченко уже встречался с Чарло в своем предыдущем бою - в сентябре 2020 года. Тогда украинец проиграл единогласным решением судей. А перед этим он уступил казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), который владеет поясами IBF и IBO в среднем весе.

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