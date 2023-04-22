Дебют в США? Непобежденный казахстанец начал подготовку у тренера Алимханулы

Непобежденный казахстанский боксер Айдос Медет (11-0, 8 КО) прибыл в США и начал тренировки под руководством наставника Джеймса Бадди Макгирта, являющегося тренером Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Макгирт опубликовал совместное фото с Айдосом в своем Instagram, представив его подписчикам.

Сам Медет также выложил снимок с Макгиртом и обозначил свои цели: "Свои тренировки в США я начал с личным тренером нашего брата, действующего чемпиона мира Жанибека Алимханулы Бадди Макгиртом. Я докажу свои способности в будущем.

Я здесь никто, прилетел, чтобы стать кем-то. Я не буду считать свои рекорды. Я здесь 0-0. Всего 2 года, и я буду готов", - написал боксер.

Медет дебютировал в профи в 2018 году и все свои поединки провел в Казахстане. Его последнее на сегодняшний день выступление состоялось в Алматы в ноябре, в нем он победил Зиевуддина Бахриддини (0-2) из Таджикистана.

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