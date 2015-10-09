"Дайте этого клоуна": Данияр Елеусинов бросил вызов узбекистанскому боксеру

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО) заявил о готовности провести поединок с узбекистанцем Шохжахоном Эргашевым (26-2, 23 КО) в лиге IBA Nomad. При этом между спортсменами уже возникла публичная перепалка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-служба промоушена опубликовала заявление Елеусинова, в котором казахстанец выразил желание встретиться с соперником из Узбекистана и назвал свое условие.

"Дайте именно этого клоуна, раз он оттуда. Мне плевать на другие контракты, я выйду. Главное заплатите нужную сумму", — приводит слова боксера IBA Nomad.

С чего началась перепалка Елеусинова и Эргашева

Ранее Эргашев рассказал, что получил от лиги IBA Nomad предложение провести бой с олимпийским чемпионом из Казахстана. Узбекистанец утверждает, что сразу согласился на это противостояние.

"Поступило предложение от лиги IBA Nomad провести бой с олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым. Я сразу согласился. Если он олимпийский чемпион, значит, я буду с ним драться", — цитирует Эргашева Nomadfighting.

В ответ Елеусинов напомнил, что ранее узбекистанец якобы отказывался от боя с ним. По мнению казахстанца, теперь соперник активнее говорит о поединке, поскольку знает о его контрактных обязательствах.

"Он в начале говорил, что не выйдет драться против меня. Теперь, зная, что я не смогу выйти, кричит... потому что у меня контракт с Zuffa", — написал Елеусинов в Instagram Stories.

Позже боксер удалил эту публикацию.

Когда Елеусинов и Эргашев проводили последние бои

Елеусинов не выходил на ринг больше года. Последний поединок казахстанца состоялся 19 июля 2025 года в Вашингтоне (США), где он во втором раунде техническим нокаутом победил филиппинца Джеймса Бэкона.

Эргашев 25 июля в Ташкенте узбекистанец досрочно победил российского боксера Марка Урванова, отправив его в нокаут.

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