Данияр Елеусинов исполнил зажигательный танец и повеселил фанатов

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) продолжает подготовку к своему следующему бою, передает Vesti.kz.

Казахстанец в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео своей тренировки. В ходе нее боксер исполнил зажигательный танец, который порадовал его подписчиков и фанатов.

33-летний Елеусинов - чемпион Олимпиады-2016, через два года дебютировал на профи-ринге. В любителях еще выигрывал золото чемпионатов мира (2013) и Азии (2013, 2015), а также летних Азиатских игр (2010, 2014).

Последний раз Елеусинов боксировал 15 декабря 2023 года в Астане, где состоялся турнир "Ночь чемпионов ІВА". В его рамках казахстанец единогласным решением судей победил Джабулани Макхенсе из ЮАР. Однако результат этого поединка не вошел в профессиональный рекорд боксеров.