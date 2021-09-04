Чемпиону мира подыскали новых соперников вместо боя с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 килограмма) американец Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) следующую защиту титула может провести против одного из необязательных британских претендентов - Феликса Кэша (14-0, 10 КО) или Джейсона Куигли (19-1-1, 14 КО), соответственно располагающихся на 10-м и 11-м месте в рейтинге организации, сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что о такой возможности заявил британский промоутер чемпиона Эдди Хирн.

Андраде, уже не первый год то требующий, то выпрашивающий поединков со звездами, вроде Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО), на деле является одним из наиболее унылых действующих чемпионов, если говорить об уровне оппозиции.

Так, в 2020 году он ограничился одним мисматчем против ирландца Люка Килэра, а последний бой в апреле этого года выиграл у Лиама Уильямса - обязательного претендента из Англии.

Минувшим летом Андраде эмоционально отреагировал на "отказ" Головкина от боя с ним.

Напомним, что Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. Казахстанец планирует вернуться в ринг в конце года. Ожидается, что его соперником станет японец Риота Мурата (16-2, 13 КО), который является чемпионом WBA Super.

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