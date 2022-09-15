Три чемпиона мира назвали победителя трилогии Головкин - "Канело"

Бывшие чемпионы мира Барри Макгуиган, Уэйн Маккалох и Рауль Маркес сделали прогноз на предстоящий третий поединок мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), который состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает vRINGe.com.

Все как один предсказывают победу Альвареса, но разными способами.

"Хоть я и считаю, что GGG выиграл оба их предыдущих поединка, он уже слишком долго в этой игре, чтобы потянуть такую битву в 40 лет, - считает экс-чемпион полулегкого веса из Ирландии Макгуиган. - Головкин хорошо выглядел против Мураты, но было заметно, что он пропустил много ударов от японского бойца. Пускай "Канело" и проиграл великолепному Биволу, который прекрасно двигался и боксировал, Головкин не может действовать так же (как Бивол). Более того, Альварес заставил GGG подняться в 76,2 килограмма, а это даже не промежуточный вес. В общем, у Сауля все преимущества. Предвижу победу мексиканца по очкам или, вполне возможно, позднюю остановку".

"Думаю, их бой снова пройдет всю дистанцию, - предположил экс-чемпион легчайшего дивизиона из Северной Ирландии Маккалох. - GGG не выглядел лучшим образом в своем последнем поединке, хоть и победил. А "Канело" и вовсе проиграл. По моему мнению, они оба проявили признаки старения. У "Канело" должно остаться достаточно сил, чтобы перебоксировать Головкина, но GGG всегда будет в бою, и я ожидаю, что раунды будут близкими. "Канело" по очкам".

"Хороший бой - лучше, чем думают многие люди. Но голодный "Канело" - это опасный "Канело". Ставлю на его победу поздней остановкой", - емко обозначил свою позицию мексиканец Маркес, побывавший чемпионом мира в первом среднем весе.

Напомним, что боксеры встречались в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Первый поединок не выявил сильнейшего, а второй судейским решением выиграл Альварес.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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