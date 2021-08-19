Чемпион WBA объявил о завершении карьеры в 25 лет

"Временный" чемпион WBA в легком весе американский боксер Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) внезапно объявил о завершении карьеры.

"100 процентов. Я завязал с боксом, - цитирует Ромеро Boxing News 24. - Если честно, то от бокса нет никакой выгоды. Одни страдания. Не хочу больше боксировать. Буду заниматься теперь только болельщиками. А боксировать мне незачем".

Ранее 25-летний боксер удивил фото, на котором он показал текущий вес. На весах Ромеро было 181,6 фунта (82,4 килограмма), что существенно больше его весовой категории - 135 фунтов (61,2 килограмма).

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