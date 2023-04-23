Чемпион из Таджикистана лишился титула в главном бою вечера с нокдауном

В Кардиффе (Великобритания) состоялось главное событие вечера бокса, в котором сошлись действующий чемпион IBF во втором полулегком весе Шавкатжон Рахимов (17-1-1, 14 KO) из Таджикистана и британец Джо Кордина (16-0, 9 KO), передают Vesti.kz.

Бой получился очень интересным и конкурентным, и продлился все 12 раундов, по итогам которых раздельным судейским решением победил британец. Один судья отдал победу Рахимову (116-111), а двое других посчитали, что лучшим в этот вечер был Кордина (115-112, 114-113). Все решил нокдаун, в котором побывал Рахимов во втором раунде.

Таким образом Рахимов потерпел первое поражение в карьере и лишился своего титула. Для него это была первая защита. А Кордина по-прежнему остается непобежденным.

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