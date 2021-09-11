Чемпион Рио-2016 дважды уронил и жестко вырубил соперника одновременно с гонгом

Олимпийский чемпион Рио-2016 французский боксер-супертяж Тони Йока (11-0, 9 КО) нанес поражение хорвату Петару Милашу (15-1, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в Париже (Франция) и завершился в седьмом раунде. Сначала Йока отправил соперника в тяжелый нокдаун, а затем еще раз отправил его настил ринга одновременно с окончанием раунда.

Рефери отсчитал хорвату нокдаун, и хотя он встал, рефери принял решение остановить поединок.

Для Йоки эта победа стала 11-й в 11 боях, из которых девять досрочные. Милаш же потерпел первое поражение в карьере.

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