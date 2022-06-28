Чемпион мира в четырех весах завершил карьеру в 34 года

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Анхель Майки Гарсия (40-2, 30 KO) объявил о завершении карьеры.

Причем американец сделал это довольно незаметно. Гарсия сменил статус в социальных сетях: "Майки Гарсия, общественный деятель. Чемпион мира в весе 126, 130, 135, 140 фунтов в отставке".

Майки Гарсии 34 года. Его профессиональная карьера началась в 2006 году. В январе 2013 года он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулегком весе (до 57,2 килограмма) и победив мексиканца Орландо Салидо. Впоследствии Гарсия становился чемпионом во втором полулегком, легком и первом полусреднем весах. За карьеру владел поясами Тhe Ring (2013), WBO (2013-2014), WBC (2017-2019) и IBF (2018).

В своем последнем бою в октябре 2021 года Гарсия неожиданно для всех уступил раздельным судейским решением малоизвестному испанцу Сандору Мартину (40-2, 13 KO). Первое же поражение ему нанес лидер полусреднего веса соотечественник Эррол Спенс-младший в марте 2019 года.

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