Чемпион мира со скандалом выиграл бой перед титульником с "Канело"

В главном событии вечера в США чемпион WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма) конголезец Илунга Макабу (29-2, 25 КО) "победил" в реванше своего обязательного претендента Табисо Мчуну (23-6, 13 КО) из ЮАР. В 2015 году Илунга нокаутировал Табисо в 11-м раунде, сообщает vRINGe.com.

Бой двух левшей начался прогнозированно. Макабу прессинговал, но неспешно. Мчуну контролировал дистанцию, проваливал соперника, наказывал в контратаках. Чемпион грязнил, как и в первом бою: бил по затылку, старался ударить ниже пояса и очень уж норовил "случайно" приложиться по претенденту после гонга - тот был начеку и увернулся. А в следующей трехминутке ответил той же монетой и попал.

Макабу пришлось максимально взвинтить плотность боя, чтобы доносить хоть что-то до юркого претендента. Мчуну выбрасывал намного меньше, но действовал в разы эффективнее чемпиона. Еще к экватору нокаутер выглядел уставшим. В пятом раунде Мчуну потряс Макабу правым контрхуком, а потом еще и отметился ударом после гонга - рефери отчитал, пообещал в следующий раз оштрафовать.

Чемпион принялся вносить поправки в свой бокс, начал работать из-за джеба. Мчуну в ответ навязал возню в инфайтинге, а там уверенно перебивал Макабу. Временами претендент все же действовал слишком пассивно. Тем не менее Мчуну намного эффективнее, а его удары в разы точнее и чище.

В финальной трети поединка чемпион замедлился, поддерживать былую плотность схватки ему уже не удавалось. В ответ Мчуну временами теснил соперника, а контрить Макабу уже не составляло никакого труда. В 12-м раунде чемпион даже не предпринял попытки пойти ва-банк.

Вердикт судей: 115-113 Макабу, 115-113 Мчуну и 117-110 Макабу. Какой позор...

Напомним, ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявлял, что победитель этого поединка выйдет в ринг на "титульник" против абсолютного чемпиона суперсредней категории мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).