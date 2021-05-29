Чемпион мира попался на допинге. Бой-реванш отменен

6 июня в Майами (США) в PPV-событии телеканала Showtime легенда бокса из США Флойд Мейвезер сразится с ютубером-соотечественником Логаном Полом. А лучший бой андеркарта - реванш в полутяжелом весе за титул WBA Regular между канадцем Жаном Паскалем (35-6-1, 20 КО) и Баду Джеком (23-3-3, 13 КО) из Швеции - не состоится, так как чемпион попался на допинге, сообщает vRINGe.com.

Ситуация Паскаля напоминает казус супертяжа из США Джаррелла Миллера в преддверии боя с британским чемпионом Энтони Джошуа - в организме канадца также обнаружены следы сразу же трех запрещенных препаратов. Тестирование проводилось 14 и 17 мая.

Джек написал в соцсетях: "Мой бой с Паскалем отменяется, так как он сдал положительный тест - в его организме выявлены сразу же три запрещенных препарата. Мы и в первый раз подозревали, что он на допинге, а на этот раз VADA все подтвердила. Тем не менее, я все равно проведу бой 6 июня. Моя команда уже в поисках замены".

С большой долей вероятности Паскаль вскоре будет лишен титула. Первая схватка между возрастными Паскалем и Джеком состоялась в декабре 2019 года - получилось ярко, конкурентно, оба падали, а победил (раздельным решением судей) Паскаль.

По данным Fight Freaks Unite со ссылкой на слова промоутера Джека Леонарда Эллерби (Mayweather Promotions), запрещенные препараты, выявленные в организме канадца, это дростанолон, метаболит дростанолона и эпитренболон. У Паскаля есть право вскрыть пробу Б.

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