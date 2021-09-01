Чемпион мира попался на допинге за 10 дней до защиты титула

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) провалил антидопинговый тест Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). В организме боксера обнаружен запрещенный препарат фенетермин, сообщает Fightnews.info.
Представители Всемирного боксерского совета (WBC) отказались делать какие-либо комментарии по этому поводу, пока не будет завершено расследование.
Таким образом, остается неизвестна судьба предстоящего поединка Оскара с бразильцем Робсоном Консейсао (16-0, 8 КО), который запланирован на 10 сентября в Casino Del Sol в городе Тусон, штат Аризона, США.
Напомним, что Оскар завоевал чемпионский пояс во втором полулегком весе 20 февраля нынешнего года, нокаутировав в десятом раунде своего соотечественника Мигеля Берчельта.
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