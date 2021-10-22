Чемпион мира по боксу загремел в тюрьму

32-летний экс-чемпион мира в четырех категориях американец Эдриен Бронер (34-4-1, 24 КО) ближайшее время проведет в тюремных стенах. Об этом пишет vRINGe.com.

Как информируют источники, по решению суда Кливленда он должен быть помещен под стражу за нарушение порядка отбывания условного осуждения (испытательный срок).

В ходе состоявшихся во вторник слушаний судья постановил, что Бронер не участвовал в программе лечения алкоголизма в рамках назначенного судом испытательного срока за нападение на женщину в ночном клубе.

Стоит отметить, что 26 октября в этом же суде состоятся слушания по другому делу Бронера. Фемиде предстоит решить, подвергнуть ли его обвинению в неуважении к суду за отказ сотрудничать по гражданскому иску, который подала против него потерпевшая. В этом случае ордер на арест был выдан после того, как минувшим летом Бронер не явился как для дачи показаний, так и на слушания по делу о неуважении к суду.

В феврале этого года Бронер вернулся на ринг после двухлетнего простоя и неубедительно перебоксировал малоизвестного пуэрториканца Джовани Сантьяго.

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