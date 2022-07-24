Чемпион мира по боксу проучил в ринге твиттер-тролля

Чемпион мира по версии IBF в наилегчайшем весе британец Санни Эдвардс (18-0, 4 KO) наказал тролля из твиттера, который не раз бросал ему вызов.

Некто Фаб Танга Чтобы преодолел чуть более 200 миль (более 320 километров), чтобы осуществить задуманное и разделить ринг с чемпионом. Когда он прибыл в Йоркшир, то опубликовал фото у зала Эдвардса. Узнав об этом, боксер попросил пользователя соцсетей никуда не уходить и дождаться его.

Накануне тролль написал: "Я обещаю, Санни, клянусь своей жизнью, что если ты мне не ответишь, завтра утром я буду перед твоим залом между 11 и 12 часами. Если я потрачусь на поездку, а ты не придешь, я буду ходить по всему Шеффилду и кричать, что ты трус".

В итоге соперники надели перчатки и вышли в ринг. Бой продлился всего два раунда, после чего интернет-боец сдался.

После Эдвардс написал, что "он определенно завоевал мое уважение", а Танга отметил, что "ты продемонстрировал мне, что в Великобритании есть по крайней мере один суперчемпион".

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