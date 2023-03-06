Чемпион Азии по боксу из Казахстана узнал хорошую новость

Журнал The Ring включил еще одного казахстанского боксера в свой обновленный рейтинг, передают Vesti.kz.

Так, Мейирим Нурсултанов оказался на десятом месте в рейтинге среднего веса. При этом первая строчка в этом дивизионе принадлежит Геннадию Головкину, а третья - Жанибеку Алимханулы.

Напомним, 29-летний Нурсултанов в свое время выигрывал золото молодежного чемпионата Азии-2010, а также был чемпионом Всемирной серии бокса (WSB-2015).

В 2016-м перешел в профи. На профессиональном уровне Мейирим не знает поражений, одержал 18 побед, 10 из них нокаутом. Последний раз боксировал в октябре, когда победил аргентинца Марсело Эстебана Косереса.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV