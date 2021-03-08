Бывший спарринг-партнер Головкина пообещал нокаутировать "Канело"

Экс-чемпион мира во втором среднем весе американец Давид Бенавидес (23-0, 20 КО) заявил о желании провести бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО) и выразил уверенность в своей досрочной победе.

"Я нокаутирую его! Я остановлю его! Нужно немало отваги, чтобы так сказать, - сказал Бенавидес в беседе с TMZ. - Но причина, почему я так говорю, в том, что я реально всецело и наверняка уверен: я - тот, кто может побить и остановить "Канело". Все топы, с какими он дрался, выглядели так, словно боялись его или слишком уважали. Но я - молодой и голодный лев!"

Также американец поделился своими планами. Для начала он хочет пройти 13 марта Рональда Эллиса (18-1-2, 12 КО), затем подраться с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО), потом вернуться в свой дивизион и выйти против чемпиона IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО). И лишь после всего этого вояжа подраться с Альваресом.

"Да, это сценарий-мечта, но в реальности все организовать очень сложно, - сказал Бенавидес, добавив что "Альварес будет избегать меня так долго, как только можно".

Напомним, что в прошлом Бенавидес был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), чемпиона мира в среднем весе.

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