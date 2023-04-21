Бывший соперник Головкина и Ахмедова угрожает отправить в повторный нокаут призера Олимпиады из Узбекистана

Известный американский боксер Габриэль Росадо, ранее проигравший казахстанцам Геннадию Головкину и Али Ахмедову, готовится к реваншу с олимпийским призером из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, сообщают Vesti.kz.

Боксеры провели заключительную пресс-конференцию перед реваншем, который пройдет 22 апреля в Лас-Вегасе (Невада, США).

Первый бой боксеров состоялся летом 2021 года. Тогда Росадо вырубил узбека в третьем раунде.

"Я недоволен тем, что он называет мою победу в первом бою случайной, и хочу доказать обратное. Результат будет такой же. Я сосредоточен на бое, провел отличную подготовку. Думаю, это будет изумительно. Я сделаю все, что в моих силах. Мое прозвище "Филадельфийский воин", и я его оправдаю. Я намерен показать отличное выступление, и для меня важна не просто победа, а то, как она одержана. Сложно обещать такой же нокаут, так как прошлый был нокаутом года, но я намерен показать отличное выступление и с нетерпением жду боя", - цитирует Росадо vRinge.

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