Бывший соперник Альвареса хочет подраться с Головкиным в Казахстане

Экс-претендент в суперсреднем весе Джон Райдер (32-6, 18 КО) продолжает мечтать о прибыльном поединке с легендарным казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и не стесняется напоминать функционерам об этом, пишет vRinge.

Джон купил новый дом за гонорар после боя с Канело Альваресом, перебрался туда, и сейчас намерен разбить лагерь под следующий бой в сентябре, а затем назначить дату боя в ноябре или декабре.

По словам боксера, он слышал от гендиректора Matchroom Фрэнка Смита, что если Головкин снова будет драться, ему дадут Райдера: "Звучит позитивно".

"Головкин в Казахстане в декабре было бы мечтой, - хочет британец еще один крупный гонорар. - Но я слышал, что он все еще не уверен, что вообще продолжит боксировать. Все зависит от него. Но это один из тех случаев, когда если он решит продолжать, то это хочу быть я. Думаю, что он захочет выступить дома в Казахстане".

Райдер говорит, что не хочет ждать решения слишком долго, и хорошо бы услышать что-то определенное к середине августа.

"Я могу победить Головкина в Казахстане, а затем вернуться в Великобританию ради Кейлеба Плэнта или кого-то в этом роде в следующем году", - сказал он BoxingScene.

Глава Matchroom Хирн, кстати, не верит, что Геннадий завершит карьеру.

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