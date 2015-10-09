Бывший соперник Алимханулы уронил сына легенды бокса и выиграл бой

В Лондоне (Англия) состоялся вечер бокса, в рамках которого местный средневес Дензел Бентли (23-3-1, 18 КО) встретился с американцем Шейном Мосли-младшим (23-6, 13 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судейским решением победу одержал Бентли - 96:93, 95:94, 96:94.

Поединок, как говорится, получился близким. Однако, учитывая, что американец побывал в нокдауне во втором раунде, а встреча проходила в Великобритании, вердикт судей оказался на стороне хозяина ринга.

Для Бентли это 23-я победа в карьере при трёх поражениях и одной ничьей. Мосли-младший потерпел шестое поражение при 23 победах. Он является сыном легенды бокса и члена Зала славы Шейна Мосли.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @2Sharp_D IS ON THE ATTACK 💥 #ZuffaBoxing12 | 📺 https://t.co/oHyCtvhnxi https://t.co/ziCpAHS8T7 — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) November 7, 2026

Напомним, что Бентли известен казахстанским любителям бокса по бою с, которому он проиграл по очкам в 2022 году.

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