Бывший чемпион мира рассказал, почему освистали Головкина и "Канело"

По итогам третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом свое экспертное мнение высказал бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд.

"Думаю, болельщики не в восторге. Если болельщики свистят, значит, это оправданно. Они же там внутри, находятся у арены. Конечно, они имеют на это полное право. Американские и мексиканские болельщики точно разбираются в боксе и понимают, каким может быть настоящий профессиональный бокс. Я просто рад по-человечески – Гене 40 лет, он заработал денег, ударов сильных не пропустил. С этой точки зрения я рад за него. Но интересного боя, который будешь пересматривать, не получилось. Он был близким по темпу – никто не взвинчивал темп. Но Альварес забирал раунд за раундом. Оценки судей? Я бы точно отдал Альваресу восемь раундов. А так сложно – мы с вами одно смотрим, судьи тоже пытаются понять. Победу отдали правильно, это главное", - заявил Дрозд в интервью "Чемпионату".

Сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе состоялся третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Поединок завершился победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

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