Бывший чемпион мира проведет бой с экс-соперником Головкина и Ахмедова

Бывший чемпион мира мексиканец Хильберто Рамирес (44-1, 30 КО) вернется на ринг 18 марта, когда проведет бой с американцем Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 КО). Об этом сообщает DAZN.

Росадо хорошо известен казахстанским любителям бокса по поединкам против Геннадия Головкина и Али Ахмедова. С первым американец бился в январе 2013 года и проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, а со вторым встречался в сентябре 2022-го и уступил судейским решением.

Рамирес последний поединок провел в ноябре против россиянина Дмитрия Бивола, потерпев поражение по очкам (111-117 дважды, 110-118).

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