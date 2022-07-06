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Бывший чемпион мира назвал "Канело" "раздутым проектом" и дал совет Головкину в трилогии

Бывший чемпион мира назвал "Канело" "раздутым проектом" и дал совет Головкину в трилогии
©HBO

Бой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом суперсреднего веса мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) станет тяжелым испытанием. Так считает бывший чемпион мира во втором среднем весе немец Роберт Штиглиц. В интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова" он дал совет GGG и высказался о бое, передает корреспондент Vesti.kz.

"Будет, конечно, тяжелый и интересный бой. "Канело" уже немножко такой раздутый продукт. Из него сделали бога, но он сейчас на пике своей карьеры. Желаю победы, конечно, Гене. Может, он соберет свои силы, не будет пропускать много ударов. У него просто, в последнее время я заметил, что он принимает ударов, например, на 30 процентов, а отдает - процентов 70-80. Он уже начинает размениваться. Раньше он такого не делал. Ему лучше пропустить 30-40 процентов, а отдать все 100, например. Желаю Гене победы, и будем смотреть", - отметил Штиглиц.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец. На кону будут стоять все пояса мексиканца. 

Напомним, Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) и объединил чемпионские титулы WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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